Tieners mishandelen stadsgenoot

Rond 16.10 uur werd het slachtoffer door een groepje jongens gedwongen om een joint te halen bij een coffeeshop. Als de man dit niet zou doen, zouden de jongens hem in elkaar slaan. Omdat de Haarlemmer geen zin had in problemen, voldeed hij aan het ‘verzoek’ en nam het geld aan van de jongens. In de zaak, legde hij een medewerker uit wat er gebeurd was. De medewerker nam het geld aan en besloot de jongens aan te spreken. Het slachtoffer stapte op de fiets omdat hij dacht dat het daarmee klaar was. Echter kwam hij tien minuten later de jongens weer tegen op de Grote Houtstraat. Direct pakte één van de jongens de Haarlemmer bij de keel en vroeg hem waar het geld was. Vrij snel daarna, begonnen de andere jongens het slachtoffer te slaan en schoppen. Na enkele minuten staakten de jongens de mishandeling omdat iemand riep dat de politie eraan kwam. Gealarmeerde agenten zagen vervolgens drie jongens die voldeden aan het signalement rennen in de richting van de Anegang. De drie tieners werden na een korte achtervolging aangehouden. Het slachtoffer deed aangifte tegen de jongens op het politiebureau.

2018157642