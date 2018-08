Politie onderzoekt vondst explosief aan Jan Evertsenstraat

Op dinsdagochtend 14 augustus komt er rond 06.15 uur een melding binnen bij de meldkamer dat er een verdacht voorwerp bij een deur was gevonden. Al snel bleek het te gaan om een explosief voorwerp. Hierop is de Explosieven Opruimingsdienst geïnformeerd. De Jan Evertsenstraat is afgezet tussen de Hoofdweg en het Rembrandtpark. De Hoofdweg zelf is wel gewoon toegankelijk. Indien mensen mogelijk iets gezien hebben op de vroege ochtend van 14 augustus wat met deze zaak te maken kan hebben, dan wil de politie graag met hen spreken. Informatie kan worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier. Er kan ook gebeld worden met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.