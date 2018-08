Wederom beschieting bedrijfspand Johan Huizingalaan

Amsterdam - Rond 03.00 uur krijgt de meldkamer meerdere meldingen dat er schoten zijn gehoord. Er wordt direct een onderzoek ingesteld, maar politiemensen treffen geen bijzonderheden aan op de opgegeven locatie. Rond 05.30 uur komt er een melding binnen van een medewerker van een bedrijfspand, die beschadigingen opmerkt aan het pand. Het pand blijkt te zijn beschoten. Er wordt direct een uitgebreid onderzoek ingesteld waarbij aan de achterzijde van het pand een explosief voorwerp op straat wordt aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst is vervolgens geïnformeerd. Een paar dagen eerder, in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus werd ook al een bedrijfspand beschoten. Deze panden zitten vlak naast elkaar. Of beide zaken verband met elkaar houden is op dit moment nog niet duidelijk, maar uiteraard doet de recherche hier onderzoek naar. Indien mensen mogelijk iets gezien hebben of meer weten over de achtergronden, dan hoort de recherche dat heel graag. Informatie kan worden doorgegeven via onderstaand tipformulier. Telefonisch kan er contact worden opgenomen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.