Omstanders helpen bij aanhouding verdachte van openlijk geweld

De politie kreeg zaterdag omstreeks 14.25 uur de melding van een vechtpartij tussen twee mannen op de Adam van Vianenstraat, ter hoogte van supermarkt Plus. Ter plaatse bleek dat een van de mannen er al vandoor was gegaan. De andere persoon, een 28-jarige man, lag gewond op de grond en was geslagen en geschopt. Hij werd aangehouden wegens openlijke geweldpleging.

Niet veel later kwam de gevluchte verdachte terug, beledigde de agenten en fietste weg. De agenten gingen de man achterna en hielden hem aan op de Koestraat. De man verzette zich echter tegen zijn aanhouding en gaf geen gehoor aan de aanwijzingen van de agenten. Ook uitte hij bedreigingen. De man zag kans de wapenstok van een van de agenten te pakken en deze weg te gooien. Met de hulp van twee omstanders werd de man, een 30-jarige Schoonhovenaar, uiteindelijk overmeesterd en geboeid overgebracht naar het politiebureau. Daar bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Een blaastest gaf een resultaat van 845 ug/l. Tegen de 30-jarige verdachte is aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Beiden hebben een dagvaarding gekregen en moeten zich te zijner tijd melden bij de rechter.