Getuigen mislukte lachgasdeal gezocht

Het overvallenteam van de politie Rotterdam heeft de afgelopen week onderzoek gedaan naar de bedreiging en beroving op de Saffierlaan. De auto van het slachtoffer en omgeving zijn op sporen onderzocht en camerabeelden zijn veilig gesteld. Ook is er al met enkele getuigen gesproken, maar de politie is nog op zoek naar de inzittenden van een auto die net na de beroving langsreed. Ook komt politie graag in contact met de twee jongens die op een scooter zaten en het slachtoffer nog geholpen hebben vlak na de beroving.

Bedreiging en beroving

Het slachtoffer werkt voor een bedrijf dat handelt in lachgaspatronen en moest die ochtend een bestelling afleveren in Rhoon. Zondag 5 augustus stond hij zoals afgesproken met de ‘klant’ om 04.30 uur bij een flat aan de Saffierlaan. De ‘klant’ kwam naar de auto, maar in plaats van te betalen, kreeg het slachtoffer opeens iets in zijn zij gedrukt, vermoedelijk een vuurwapen. Er kwam een tweede verdachte bij. De twee mannen doorzochten de auto, namen de hele voorraad lachgaspatronen mee en gingen er vandoor, de verkoper licht gewond achterlatend.

Contact

Bent u de automobilist of scooterrijder die zondag 5 augustus in de vroege ochtend in de omgeving van de Saffierlaan was? Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u informatie die van belang kan zijn? Neem dan alstublieft contact op met 0900-8844 of laat uw tip achter op onze website. Belt u liever anoniem bel dan 0800-7000.