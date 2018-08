Drie arrestaties voor mishandeling

De politie ontving een melding dat er een man ernstig gewond over de Molenstraat liep. De man bloedde en twee omstanders verleenden eerste hulp. De 20-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat het om een steekincident gaat. Drie mannen zijn in de directe omgeving gearresteerd. Het gaat om twee 21-jarige mannen uit Vlissingen resp. Meliskerke en een 19-jarige vrouw uit Vlissingen op verdenking van zware mishandeling c.q. poging doodslag. Zij zitten vast voor onderzoek. De toedracht is onduidelijk. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken.