Geen sprake van een misdrijf bij brand in Etten-Leur

Technisch rechercheurs van de politie voerden samen met specialisten van de brandweer het onderzoek uit. Daarbij werd ook een zogenaamde brandhond van de Landelijke Eenheid ingezet. Hun conclusie is dat er geen sprake is van een misdrijf. Ook is duidelijk geworden dat de brand binnen in de schuur, die dienst deed als woning annex slaapverblijf voor het gezin, is ontstaan. Hoe de brand precies is ontstaan is echter onduidelijk gebleven. Daarover hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen als zij de vader van het gezin kunnen spreken. Die ligt echter nog ernstig gewond in het ziekenhuis.

Slachtoffer

Bij de brand die maandagochtend rond 04.40 uur begon, kwam een vrouw (32) om het leven. Haar man (30) raakte zwaar gewond en hun zoontje (2) liep lichte verwondingen op. Een buurman kon door kordaat handelen die laatste twee uit het brandende gebouwtje redden.