Oosterhouter met drank op moet rijbewijs inleveren

Agenten reden over de Burgemeester Holtroplaan. Ze zagen dat voor hen een auto reed. Ze zagen dat de bestuurder de snelheid flink verhoogde, vermoedelijk omdat hij in zijn spiegel de politieauto zag. Na een korte achtervolging stopte de bestuurder op de Boerhaavelaan en sprong uit de auto. Hij rende weg maar struikelde over zijn eigen voeten. De dienders hebben hem vastgepakt. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij werd meegenomen naar het bureau, alwaar hij zich erg recalcitrant gedroeg. Hij verscheurde de aan hem uitgereikte dagvaarding.