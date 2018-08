Twee arrestaties voor hennepstekken

De politie deed onderzoek naar een mogelijke hennepkwekerij in een loods aan de Westlandse Langeweg. Agenten vonden 104 stekken en pallets met kweekmateriaal. Ze arresteerden een 61-jarige man uit Steenbergen. Kort daarvoor arresteerde de politie in Nieuw-Vossemeer een 48-jarige man uit Breda met 165 hennepstekken. Ze zitten vast voor verhoor. Het materiaal is in beslag genomen.