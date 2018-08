Twee verdachten in onderzoek naar schietpartij Etten-Leur in vrijheid gesteld

Etten-Leur - Twee van de zes verdachten in het onderzoek naar de schietpartij die zich afgelopen zaterdag afspeelde in Etten-Leur, zijn door de Officier van Justitie in vrijheid gesteld. Het gaat daarbij om de bewoner / slachtoffer van het adres aan de Havik en de bewoner van de Putter. Zij blijven wel verdachte in de zaak. Drie anderen worden vandaag voorgeleid voor de Rechter Commissaris.