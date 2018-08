Vrouw tijdens hardlopen aangerand, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer rende maandagavond alleen over het fietspad van de Midden Brabantweg in de richting van de Heikantlaan. Ze ging over het viaduct van het Wilhelminakanaal. Bij de splitsing waar je rechtdoor langs de Midden Brabantweg kunt of met de bocht mee naar rechts, koos ze voor het laatste. Rondom het fietspad zijn daar bosschages. Daar werd ze door een man van achteren vast gepakt. Ze gilde en slaagde erin zich los te rukken. Hij vluchtte uiteindelijk via het fietspad naar beneden. Op het gillen van het slachtoffer kwam een jongeman op een fiets af. Hij ging met haar in gesprek en adviseerde om de politie te bellen. De zedenpolitie is op zoek naar deze en andere mogelijke getuigen van het incident.