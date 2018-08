Politie zoekt vrouwelijke overvaller

Rotterdam - De politie is op zoek naar een vrouw, die zaterdagavond 11 augustus na sluitingstijd een drogisterij aan het Eudokiaplein in Rotterdam heeft overvallen. De overvaller liet zich insluiten in de winkel, bedreigde het nog aanwezige personeel met een vuurwapen en ging er vandoor met een flinke som geld.