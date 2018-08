Korpsleiding blij met hervatten cao-overleg

Na de verkennende gesprekken over arbeidsvoorwaarden hebben de bonden geconcludeerd dat er een situatie is ontstaan waarin onderhandelingen over een nieuwe politie-cao mogelijk tot een acceptabel resultaat kunnen leiden. Behalve de gesprekken over de cao zullen er ook verkennende gesprekken worden gevoerd over het herstelplan van de vakbonden en het herstel van vertrouwen. De bonden hebben laten weten dat ze tijdens de onderhandelingen doorgaan met actie voeren.

De korpsleiding hoopt dat met het hervatten van de gesprekken een goede cao voor de politie weer een stap dichterbij komt.