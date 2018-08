Criminele geldlijn opgerold

Aanleiding

Bij de politie kwamen eind 2017 diverse signalen binnen dat de 31-jarige hoofdverdachte zich mogelijk bezig hield met handel in verdovende middelen en het witwassen van vermogen uit deze handel. De Assenaar zou regelmatig naar Duitsland rijden om daar contant geld op te halen, dat was verdiend met de handel in drugs. De opbrengst zou onder andere worden geïnvesteerd in cryptomunten. De 31-jarige is de eigenaar van een autozaak voor luxere auto’s en hij reed zelf ook in dure voertuigen rond. De voorraad van de autozaak bleek echter al geruime tijd leeg te zijn. Reden genoeg om een nader onderzoek te starten.



Verborgen ruimte in auto

In de maanden daarna heeft het onderzoeksteam steeds meer zicht op de hoofdverdachte weten te krijgen. Daarbij werd er samengewerkt met de Duitse politie. Het bleek dat niet alleen de Assenaar, maar ook twee plaatsgenoten van 26 en 31 jaar naar Duitsland reden om daar contant geld op te halen. De ritten vonden bijna wekelijks plaats. Eind mei was de hoofdverdachte samen met de 26-jarige medeverdachte wederom op terugreis vanuit Duitsland, waarop ze op de afrit van de A28 bij Assen zijn aangehouden. In het voertuig werd een verborgen ruimte aangetroffen met daarin een geldbedrag van ruim 80.000 euro. De auto en het geld werden in beslag genomen. Het duo werd enkele dagen verhoord op het politiebureau, maar mochten na drie dagen weer naar huis. Na de aanhouding zijn de woning en het bedrijfspand van de hoofdverdachte doorzocht. Daarbij zijn meerdere aanwijzingen voor het witwassen van drugswinsten aangetroffen.

Cryptomunten

Het onderzoek was daarmee echter niet afgerond. Digitale en financiële rechercheurs ontdekten dat de hoofdverdachte voor ruim twee ton aan cryptomunten in zijn bezit had. Een deel was gestald op zogenaamde ledgers, speciale hardware om cryptomunten veilig te kunnen bewaren. De rest was gestald op accounts van cryptohandelaren. Het lukte het onderzoeksteam om deze rekeningen te benaderen en de cryptomunten in beslag te nemen. Daarnaast werd beslag gelegd op nog vijf auto’s, waarvan één sporen had van een verwijderde verborgen ruimte om vermoedelijk geld in te kunnen vervoeren.



Derde aanhouding

Nadat het onderzoek grotendeels was afgerond werd besloten om ook de derde verdachte aan te houden. Deze 31-jarige Assenaar werd gisteren, dinsdag 14 augustus, aangehouden. Ook de hoofdverdachte werd deze week opnieuw gehoord door het onderzoeksteam. Tegen alle drie verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Het is aan het Openbaar Ministerie om een beslissing te nemen over de verdere vervolging van de drie. Alle drie verdachten zitten niet meer vast.



Aanpak Ondermijning

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een landelijke prioriteit voor de politie en het Openbaar Ministerie. Vaak wordt illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Ondermijning is een complex probleem dat deels zichtbaar en (groten)deels onzichtbaar is. Reden genoeg voor de politie, om samen met allerlei partners, daar een vuist tegen te maken.