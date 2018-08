Man zwaar mishandeld in Deventer

De politie is nog op zoek naar vrouwen die ook die avond in de buurt van de Polstraat in Deventer zijn aangesproken door deze man. Hij heeft een donkere huidskleur, is dus 18 jaar, en ongeveer 1.75 cm lang.

Verder is de politie ook op zoek naar getuigen van deze mishandeling en wil graag in contact komen met mensen iets gezien hebben en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

2018366717 SP