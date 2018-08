Auto-inbreker gepakt

Omstreeks 01.30 uur kreeg de politie melding van een inbraak in een auto op de Graaf Willem II straat. Ter plaatse bleek de auto aan de bestuurderskant te zijn opengebroken. Onduidelijk is nog wat er uit de auto is gestolen. Twee verdachten, die bij de auto waren gezien, waren er echter al vandoor.

Een politieman zag even verderop een man rennen. Hij zette meteen de achtervolging in en wist de verdachte na een korte sprint aan te houden. De zoektocht naar de tweede verdachte werd voorgezet. Hierbij werd ook een diensthond ingezet. Deze verdachte werd echter niet gevonden.

2018158593