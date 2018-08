Mishandeling en diefstal

Om 00.30 uur zat een 16-jarig meisje met een 17-jarige jongen (beiden uit Heemstede) op een bankje in het park. Zij had haar tas onder de bank staan. Op een gegeven moment kwam er een jongen aanlopen met haar tas. Hij had de tas gevonden en vroeg of deze van het meisje was. Het meisje zag bij controle dat haar GSM en portemonnee uit de tas gestolen waren.

Het meisje vroeg de jongen, die deel uitmaakte van ene groep van zo’n tien jongens en meisjes, of hij wist waar de inhoud gebleven was. Dat wist hij niet, maar de groep begon zich ermee te bemoeien en het werd al snel een scheldpartij, waarbij de vriend van het meisje ook werd geslagen en geschopt. Beide slachtoffers wisten weg te komen. Later vonden zij het hoesje van de GSM en een lege portemonnee terug.

2018158599 - 610