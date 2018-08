Onder invloed GHB

Nog voor de politie de man kon vragen was er was gebeurde, ging hij al onderuit. Een korte controle van de auto leverde een flesje met vermoedelijk GHB op. De man werd in de politieauto gezet en voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ook tijdens de rit was de man niet aanspreekbaar.

In het ziekenhuis is bloed van de man afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs.

Bij controle bleek de man bovendien niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

2018158597