Onderzoeksvragen incidenten Johan Huizingalaan en Jan Evertsenstraat

In de afgelopen dagen hebben er in totaal vier incidenten plaatsgevonden aan de Johan Huizingalaan en de Jan Evertsenstraat, waarbij de recherche onderzoek doet naar mogelijke verbanden. Het eerste incident vond plaats in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus toen rond 04.40 uur een winkelpand aan de Johan Huizingalaan werd beschoten. In het winkelpand waren op dat moment geen mensen aanwezig en niemand raakte gewond. Twee dagen later, in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 augustus heeft er wederom een beschieting plaatsgevonden aan de Johan Huizingalaan. Dit keer was een bedrijfspand het doelwit. Politiemensen die een onderzoek instelden, troffen aan de achterzijde van het pand een explosief aan. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het explosief verwijderd.

Op dezelfde ochtend werd rond 06.15 uur een melding gedaan bij de meldkamer dat er een voorwerp bij een deur lag van een bedrijfspand aan de Jan Evertsenstraat. Ook hier kwam de Explosieven Opruimingsdienst ter plaatse en zij constateerden dat er een handgranaat was vastgemaakt aan een deur. Zij hebben de handgranaat verwijderd en meegenomen voor aanvullend onderzoek.

In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 augustus heeft er rond 01.50 uur een explosie plaatsgevonden bij een horecagelegenheid aan de Johan Huizingalaan. Een bushokje en de deur van het pand raakten beschadigd. Net zoals bij de andere incidenten, raakte niemand gewond.

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar de incidenten en kijkt daarbij uiteraard of er mogelijk sprake is van verbanden. Om zoveel mogelijk te weten te komen, wil de recherche graag met getuigen in contact komen. Daarnaast heeft het onderzoeksteam een aantal specifieke vragen over de incidenten:



Bij de beschieting van het winkelpand in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus hebben getuigen rond 04.40 uur een man weg zien rennen waar de recherche graag meer over te weten komt. Het gaat om een man van tussen de 20 en 25 jaar, hij is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang, heeft donker haar, een mager postuur, droeg donkere kleding en hij rende vanaf de Johan Huizingalaan en sloeg daarna de Pieter Borstraat in.

Rond het moment van de beschieting aan de Johan Huizingalaan in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 augustus hebben getuigen twee mannen op een scooter zien wegrijden. De recherche wil graag met mensen spreken die hen mogelijk gezien hebben.

Rond het moment van de explosie aan de Johan Huizingalaan in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 augustus hebben getuigen twee mannen zien wegrijden op een zilverkleurige motorscooter. Wie heeft hen mogelijk in de omgeving gezien?

Naast de specifieke vragen, wil het onderzoeksteam graag spreken met mensen die tijdens één van de incidenten mogelijk personen of voertuigen hebben gezien die hen is opgevallen. Indien mensen de beschikking hebben over camerabeelden, dan zijn die zeer welkom. Beelden kunnen via onderstaande formulier geüpload worden. Ook hoort de recherche graag meer over de achtergrond of achtergronden van de incidenten. Komende dagen zal er extra politie zichtbaar aanwezig zijn in de omgeving van de Johan Huizingalaan. Informatie kan uiteraard worden doorgegeven aan de politiemensen in de wijk, maar kan ook telefonisch doorgegeven worden via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Daarnaast is het mogelijk om informatie via het onderstaande tipformulier door te geven.