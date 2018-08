Bezorger overvallen in Spangen

Hij liep van de winkel naar zijn auto en stapte in. Plotseling werd de deur van zijn auto weer opengetrokken door twee mannen. Zij gaven de bezorger enkele klappen. Wat zij verder van plan waren, laat zich raden, maar nadat het slachtoffer de noodknop van zijn auto had ingedrukt, gingen de twee er zonder buit vandoor in de richting van de Spaanseweg.



De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in naar de twee overvallers, waarvan er één een groen trainingspak zou dragen en de ander een bruin-beige. Het is heel goed mogelijk dat één van de twee zijn handen heeft bezeerd bij de actie. De twee zijn helaas nog niet gevonden.



Er zijn sporen veiliggesteld door de Forensische Opsporing en het slachtoffer is slachtofferhulp aangeboden.