Getuigen gezocht na schietincident

Rond middernacht kreeg het slachtoffer ruzie met een nog onbekende man in een portiek aan de Kaapstraat in Rotterdam-Zuid . Hierop werd hij beschoten en raakte licht gewond. Na onderzoek in het portiek is door agenten een patroon aangetroffen. Deze wordt door de Forensische Opsporing nader onderzocht. Ook zijn camerabeelden opgevraagd uit de directe omgeving. Ondanks al deze inspanningen is de politie nog steeds op zoek naar de verachte. Het betreft vermoedelijk een 20-jarige man, gekleed in een grijs trainingspak.



Heeft u informatie of beelden en dit nog niet gedeeld met de politie, neemt u dan contact op met 0900-8844 of gebruik het tipformulier.