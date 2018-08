Na meldingen uit wijk: politie houdt drugsdealer aan

Dat melden zin heeft, blijkt wel in Rotterdam-Oost. Na een aantal meldingen van drugsoverlast in de wijk, besloten de wijkagent en het Flexteam Rotterdam-Oost de handen ineen te slaan. Ze traceerden de vermoedelijke dader en niet veel later zagen ze hoe hij op een bankje aan de Prinsenlaan drugs te koop aanbood. De koper kon niet lang van zijn zakje hennepgruis genieten. Op de hoek van de straat werden hij én de verkoper in de kraag gevat.