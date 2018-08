Getuigen gezocht branden Goes

Goes - In de nacht van vrijdag 10 augustus op zaterdag 11 augustus 2018 heeft er rond 02.22 uur een brand gewoed aan de Buys Ballotstraat en de Rietweg. De brand is begonnen in een schuur aan de achterkant van een woning aan de Buys Ballotstraat en overgeslagen naar een achterliggende woning aan de Rietweg. Daarbij is veel schade ontstaan. Het onderzoek naar deze branden is in volle gang.