Politie zoekt getuigen van ernstig verkeersongeval in Breda

De vrachtwagenchauffeur reed in zijn trekker met oplegger vanaf de Terheijdenseweg de kruising op en draaide rechts af richting de Crogtdijk. Plotseling voelde hij dat zijn oplegger een beweging maakte. Hij zag in zijn rechterbuitenspiegel dat er een fiets en een persoon onder zijn trailer waren gekomen. Het slachtoffer bleek zwaar gewond te zijn. Zij is met onder meer letsel aan het hoofd met een ambulance naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld. Om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht zijn de verkeerspecialisten van de politie nog op zoek naar getuigen van de aanrijding.