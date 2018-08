Beroving en bedreiging na een afspraak via Marktplaats

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving en wil graag in contact komen met mensen die iets gezien hebben. Misschien heeft u gisteravond tussen 22.00 en 23.00 uur in de buurt van het Wildezand in Wilp twee voertuigen gezien die lang op dezelfde plek stil stonden. Het gaat om een zwarte Volkswagen caddy en een Vito bus met opdruk. Of misschien heeft u twee personen in die buurt gezien die voldoen aan het signalement.



Heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het nummer 0900-8844. Wilt u uw informatie liever anoniem melden? Dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2018368647 AC