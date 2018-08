Politie zoekt getuigen schietincident Enschede

Wat er is gebeurd aan de Auskamplanden wordt onderzocht. Hierbij houdt de politie alle opties open, maar roept iedereen die iets opvallends gehoord of gezien heeft op zich te melden. Dat kan via onderstaand tipformulier, het algemene nummer 0900-8844, maar ook anoniem via 0800-7000.

Wellicht zijn er mensen in de buurt die een camera aan hun woning hebben waarop personen of voertuigen te zien zijn die mogelijk met de zaak te maken hebben. Deze beelden kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek en kunnen via onderstaand tipformulier opgestuurd worden.

Bij het onderzoek ter plaatse trof de politie in een woning in de buurt een hennepkwekerij aan. Deze wordt vandaag ontruimd.

2018368740 MB