Rond 21.00 uur kreeg de politie de melding van een vechtpartij tussen twee personen. Ter plaatse wezen getuigen in de richting van de horecagelegenheid, waar twee mannen met elkaar in gevecht waren. Dit ging er behoorlijk heftig aan toe waarbij de agenten besloten om de taser in te zetten. Dit gaf resultaat want de verdachte, een 38-jarige inwoner van Leusden, staakte zijn geweld en kon worden geboeid. Het slachtoffer, een 45-jarige inwoner van Amersfoort, liep licht letsel op maar hoefde niet behandeld te worden aan zijn verwondingen. De achtergrond voor de mishandeling betrof een al ouder bestaand conflict tussen beide betrokkenen.



Tegen de Leusdenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.