Politie houdt man aan na steekincident

Rond 23.35 uur kwam een melding van een steekincident aan het Lucas Bolwerk. Agenten gingen erheen en troffen een gewonde man aan. Hij bleek letsel aan zijn hoofd te hebben en werd door ambulancemederwerkers meegenomen naar een ziekenhuis. Getuigen vertelden dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf was gegaan. De verdachte was gevlucht in de richting van de Nobelstraat op een brommer, vermoedelijk van het merk Tomos.

Op de Nobelstraat werd even later een man op een brommer gezien, wiens signalement overeen kwam met die van de verdachte. De 37-jarige man uit Rotterdam bleek gesignaleerd te staan voor twee andere feiten en Agenten hielden hem aan. De politie onderzoekt of hij betrokken is geweest bij de steekpartij.