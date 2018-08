Kluizen doelwit bedrijfsinbrekers

Op zondag 12 augustus meldde de horecaondernemer dat er in de ochtenduren tussen 06.00 en 09.00 uur een inbraak was gepleegd in zijn bedrijf en dat er een kleine kluis met een behoorlijk geldbedrag was gestolen. De politie stelde een onderzoek in naar de inbraak en is op zoek naar mogelijke getuigen. Zij kunnen bellen met het reguliere nummer 0900-8844 of Misdaad Anoniem via 0800-7000.