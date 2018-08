Ernstig ongeval

Rond 13.00 uur werd de aanrijding gemeld bij de hulpdiensten. De vrachtwagen, bestuurd door een 19-jarige inwoner van Woerden, reed over de Wilhelminaweg en wilde rechtsaf slaan in de richting van de Kruittorenweg. De fietsster reed over het fietspad naast de Wilhelminaweg en wilde rechtdoor oversteken. Op het moment dat de vrachtwagen vanuit stilstand de Kruittorenweg opreed bevond het slachtoffer zich naast de vrachtwagen. Zij viel op de grond en raakte bekneld onder de auto. De brandweer bevrijdde haar, waarna zij met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ten gevolge van de aanrijding liep zij ernstig beenletsel op. Het tactisch verkeersteam kwam ter plaatse en doet het onderzoek.