Explosief aangetroffen in Voetboogstraat

Politiemensen stelden direct een uitgebreid onderzoek in en de Explosieven Opruimingsdienst werd opgeroepen. Zij hebben het verdachte voorwerp onderzocht en het bleek om een explosief te gaan. Het explosief is op veilige wijze verwijderd en meegenomen voor verder onderzoek. De recherche doet onderzoek naar de achtergronden. Uiteraard wordt er ook gekeken of er mogelijk sprake is van een verband met de incidenten van eerder deze week waarbij explosieven werden aangetroffen aan de Jan Evertsenstraat en de Johan Huizingalaan. Op dit moment is daar nog geen informatie over bekend.

De recherche komt graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben aan de Voetboogstraat. Informatie kan worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier of via de telefoonnummers 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).