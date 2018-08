Politie zoekt getuigen van overval op restaurant

Onder bedreiging van de wapens maakten de verdachten een geldbedrag buit en gingen er vervolgens vandoor via de Brandstraat en de Scheepersstraat. De recherche stelt een onderzoek in en zoekt getuigen. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel informatie hebben, wordt verzocht zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.



Signalement verdachten:



Jongen 1

Donker gekleed

Zwarte jas

Zwart-witte sjaal voor het gezicht

Honkbalpet

1.70 a 1.75 meter lang

Slank tot mager postuur

16 a 20 jaar oud



Jongen 2

Licht blauwe jas

Droeg een masker voor het gezicht

Ongeveer 1.50 meter lang

Ongeveer 15 jaar oud