Auto gestolen bij woninginbraak Zevenhuizen

Zevenhuizen - Bij een inbraak in een woning aan de Bierhoogtweg in Zevenhuizen werden in de nacht van zondag 1 april twee personenauto’s weggenomen. Een van de auto’s was snel terecht, maar een gestolen BMW is nog niet teruggevonden. Op beelden van bewakingscamera’s is een aantal verdachten te zien. De recherche is op zoek naar getuigen die de verdachten herkennen of weten waar de gestolen BMW zich bevindt.