Lokwoning appetijtelijk genoeg voor inbreker

Al vele jaren zet de eenheid Rotterdam lokmiddelen in. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Deze worden constant geobserveerd. De technische snufjes worden in tientallen voertuigen en producten gebruikt om meerdere vormen van criminaliteit aan te pakken. Denk onder meer aan auto-inbraken, fietsen- en scooterdiefstallen. De inzet van de lokmiddelen is gebaseerd op analyses van aangiften en meldingen. Zo ook de inzet van deze lokwoning.

