Ruzie ontaardt in veel schade en vondst wapen

Rond 14.00 uur reed de auto de Aleidisstraat op. Plotseling raakt de bestuurder een geparkeerde auto en springt de bijrijder op blote voeten uit de auto. Hij had een conflict met de bestuurder. De bestuurder reed door en raakte nog drie geparkeerde auto’s. Bovendien viel er een vuurwapen uit de auto op straat. De bestuurder is er ook rennend vandoor gegaan. De auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen.



De eigenaren van de beschadigde auto’s zijn bekend. Ook zijn er camerabeelden veilig gesteld. De politie is nog op zoek naar de bestuurder en bijrijder. De mannen zijn beiden donker getint. De bestuurder heeft rastahaar en de bijrijder is kaal en liep blote voeten. Wie kent de mannen of heeft er iets gezien tussen 14.00 - 14.30 uur op de Aleidisstraat wat kan helpen in het onderzoek? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken om informatie door te geven en beeldmateriaal te uploaden.



Foto is stockfoto