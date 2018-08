Bezitter harddrugs aangehouden

De bestuurder zette zijn voertuig aan de kant van de weg en ging in gesprek met de agenten. Hij kon geen rijbewijs overleggen, maar gaf wel zijn ID-kaart. Het bleek een 34-jarige man uit Oudenbosch te zijn. Tijdens het gesprek dat hij voerde met de agenten merkten zij op dat hij de uiterlijke kenmerken vertoonde van iemand die onder invloed van drugs was. Dit ontkende de man. Ook ontkende hij dat hij verdovende middelen bij zich had. De agenten zagen bij het natrekken van de gegevens van de man echter in hun computersysteem dat de man al vaker veroordeeld was voor overtreding van de opiumwetgeving, dus ze vroegen hem of ze in de buddyseat van zijn brommer mochten kijken.