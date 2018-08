Handgemeen op station Arnemuiden

De vrouw zou in de trein zijn gestapt. Dit werd door de agenten doorgegeven aan hun collega’s in Goes. Zij hebben de 37-jarige vrouw (uit Vlissingen) rond 12.15 uur in Goes uit de trein gehaald en aangehouden. Het mes dat zij nog bij zich had is in beslag genomen. Ook werden bij de vrouw verdovende middelen aangetroffen. Zij moest een speekseltest ondergaan op het politiebureau. Hieruit bleek dat zij harddrugs had gebruikt.

Agenten hebben een aangifte opgenomen van de 46-jarige man uit Arnemuiden. Hij is licht gewond geraakt door de aanval met het mes. Hij heeft zich onder behandeling van de huisarts moeten stellen.