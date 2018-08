Harddrugs, softdrugs en een wapen in een auto aangetroffen

Surveillerende agenten troffen donderdag 16 augustus 2018 om 02.20 uur een auto aan op de Energieweg. Het leek erop dat de bestuurder zat te slapen. De 19-jarige man uit Polen zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aan een controle onderworpen. Toen de man uitstapte zag één van de agenten een boksbeugel liggen. Toen de man papieren uit zijn dashboardkastje pakte zag de agent een zak hennep liggen. Dat was voldoenden om de auto grondig te onderzoeken op grond van de wet wapens en munitie en de Opiumwet. In totaal werden 85 pillen, een zak henneptoppen, amfetamine en een boksbeugel gevonden. De man is aangehouden. Zijn auto met de spullen is naar het bureau gebracht. De verdachte is ingesloten en de zaak zal donderdag door de recherche bekeken worden.