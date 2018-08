Twee aanhoudingen na aantreffen harddrugs

Een voertuigcontrole kreeg gisterenavond een bijzonder staartje. Nadat een auto op de Tongersestraat gehoor gaf aan het door de agenten gegeven stopteken, werden de inzittenden gecontroleerd. Daarbij werd ruim 230 gram heroïne, ruim 33 gram cocaïne en een steekwapen aangetroffen. Eén van de inzittenden besloot vervolgens de benen te nemen. Tijdens zijn vlucht gooide hij ruim 55 gram harddrugs weg, wat later door de dienstdoende agenten werd teruggevonden. Ook de 21-jarige man zelf werd even later alsnog aangehouden in het Aldenhofpark.