Verdachte drugshandel aangehouden

Rond 20.30 uur zag een melder dat de verdachte betrokken was bij een drugsdeal op de Hilvertsweg en daarna in zijn auto was weggereden. In de omgeving troffen agenten de man in zijn auto en hielden hem aan. Bij de man werd een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. Daarop volgde een spoeddoorzoeking in zijn huis en hierbij werden ongeveer twee kilo vermoedelijke cocaïne en naar schatting zo’n 7000 vermoedelijke xtc-pillen gevonden. Alles is in beslag genomen voor nader onderzoek en het definitief vaststellen van de soort en aantallen drugs.