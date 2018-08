Getuigen gezocht beroving

De man had op woensdag rond 13.30 uur gepind bij een pinautomaat op het winkelcentrum en was daarna naar huis gereden. Hij verklaarde dat toen hij bij zijn woning aankwam, twee mannen hem vervolgens bedreigden en zijn portemonnee eisten. Daarna dwongen ze hem de woning in te gaan en gingen er met vermoedelijk een scooter met de buit vandoor in onbekende richting. Het slachtoffer deed later aangifte.

Signalementen

Dader 1: De man droeg een bivakmuts met daarover een zwart/grijze helm, waarbij deze tinten in cirkels door elkaar heen liepen. De man was ongeveer 1.80 m lang, had donkere wenkbrauwen en groen/bruine ogen en had een gespierd/sportief postuur. Hij sprak Nederlands met een onbekend accent. Hij droeg een grijze, strakke jas en een blauwe broek, waarbij de pijpen met elastiek strak zaten.

Dader 2: Deze was iets kleiner dan dader 1. Hij droeg eveneens een bivakmuts met dezelfde soort helm. Ook deze man had donkere wenkbrauwen, bruin/groene ogen en had een gespierd postuur, maar was iets dunner. Deze dader droeg een donkergrijze jas en grijze broek en ook hierbij zaten de pijpen strak door elastiek.

De recherche zoekt getuigen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de recherche van de Stad Utrecht via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M-online.