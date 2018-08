Inbrekers aangehouden

Het tweetal werd gespot in de omgeving van de Middenweg in Heerhugowaard, waar zij zich verdacht gedroegen en belangstelling toonden voor de huizen aldaar. Ook was gezien dat een van hen op het erf van een woning op de Middenweg was geweest. Nadat het tweetal bij de woning was vertrokken, bleek kort daarna dat er bij deze woning was ingebroken.

Bij een van de mannen werd een tas aangetroffen met hierin inbrekerswerktuig en sieraden. De sieraden zijn vermoedelijk afkomstig van de woninginbraak.

Beide mannen werden aangehouden, overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Buurtonderzoek is gehouden en de recherche onderzoekt of beide verdachten meer op hun kerfstok hebben.

2018159814