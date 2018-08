Zakkenrollers komen niet om te feesten

Wees alert op zakkenrollers

Evenementen waar veel mensen samenkomen, zoals bijvoorbeeld festivals, zijn bij uitstek plekken waar zakkenrollers actief kunnen zijn. Zakenrollers zoeken altijd plekken op waar veel mensen dicht bij elkaar zijn. Het is dan relatief eenvoudig om waardevolle spullen uit je kleding of tas te halen. Je kunt zelf al wat maatregelen nemen om het zakkenrollers niet eenvoudig te maken.



Hoe werken zakkenrollers?

Ze leiden u af. Bijvoorbeeld door u een duw te geven of een vuurtje of de weg te vragen. Ze werken meestal in teams, kijken elkaar vaak aan en wisselen signalen uit. Wordt u door een onbekende aangesproken? Wees dan alert. Een medeplichtige slaat dan vaak zijn slag. Ze kunnen de buit na het stelen doorgeven aan handlangers. Ze lopen doelloos in het rond en hebben veel interesse in mogelijke slachtoffers en hun bezittingen. Het geld en de pasjes worden vaak zeer snel uit de portemonnees gehaald, waarna de portemonnee wordt weggegooid.



Soms maakt de zakkenroller gebruik van de huisgegevens die in uw portemonnee te vinden zijn om, als er ook sleutels zijn gerold, later in de woning in te breken. Als uw sleutels zijn gerold, is het raadzaam om nieuwe sloten te plaatsen.



Meer tips en informatie en een video over zakkenrollers is te vinden op onze website.