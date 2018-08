Getuigenoproep mishandeling scooterongeval

Het signalement is als volgt:

man van circa 18 á 22 jaar oud

donkere kleding

lichtgetinte huidskleur

kort zwart haar

korte gezichtsbeharing

slank postuur

1.80m lang

zwarte scooter

Bent u getuige geweest van één van beide mishandelingen, of hebt u beelden van wat zich heeft afgespeeld? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. U kunt hier ook beeldmateriaal uploaden.