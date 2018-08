Drie verdachten aangehouden na steekincident

De politie kreeg rond 23.45 uur een melding dat in de woning aan de Groenezijde een steekincident had plaatsgevonden. Toen agenten bij de woning aankwamen, troffen zij het 48-jarige slachtoffer aan. In de woning hielden zij twee Hagenaars, 55 en 37 jaar, aan. Later werd een 51-jarige vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. De recherche onderzoekt hun betrokkenheid bij het steekincident. Alle drie de verdachten zitten nog vast.