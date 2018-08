Politie zoekt getuigen steekincident

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding dat iemand op de Marktweg was neergestoken, daar aangekomen troffen zij de gewonde man aan. Hij vertelde dat hij was bedreigd met een steekwapen en vervolgens was gestoken. De verdachte maakte zich daarna uit de voeten.



Signalement verdachte:

Blanke man,

Kort haar

Ongeveer 1.70 meter lang

Spijkerbroek

Donker shirt

Tips?

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van dit steekincident en de verdachte en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.