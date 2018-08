Man die voetganger doodreed ook verdacht van bedreiging met bijl

Die dinsdag stond rond 22.20 uur een auto stil voor het stoplicht op de kruising Stadhoudersweg/Abram van Stolkweg in Rotterdam, in de rijrichting van de Abram van Stolkweg. In de auto –een witte Seat Ibiza- zat een gezin. Op diezelfde kruising stond ook voor het stoplicht in de rijrichting van de Schieweg een grijze Ford Focus stil. Zonder enige aanleiding, begon de bestuurder van die Ford met een bijl slaande bewegingen te maken in de richting van het gezin. De ruit aan de bijrijders kant was kapot en de zijspiegel lag eraf. De bestuurder sloeg met de bijl de rest van de scherven weg. Op het moment dat er voetgangers de kruising overstaken, begon de bestuurder in stilstand flink gas te geven. Het gezin in de Seat besloot niet langer af te wachten en sloeg rechtsaf. Later deden ze wel aangifte.