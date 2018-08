Man en vrouw aangehouden met inbrekerswerktuigen en gestolen spullen in auto

Surveillerende agenten zagen de auto van de twee verdachten geparkeerd staan naast een wasstraat. De twee verdachten zaten in de auto. Gezien het tijdstip en de locatie besloten de dienders het duo te controleren. In de auto lagen verschillende inbrekerswerktuigen en een aantal haspels. Daarop zijn de man en vrouw aangehouden op verdenking van diefstal dan wel heling. De spullen zijn in beslag genomen, het tweetal is ingesloten.