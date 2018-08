Twee arrestaties voor straatroof

De politie kreeg donderdag om 09u49 een melding van een poging straatroof op de Kapelaan Molstraat in Halsteren. Twee daders op een scooter trokken aan de tas van een fietsster waarna het slachtoffer viel. Zij liep een ernstig hoofdwond op en ze werd opgenomen in het ziekenhuis. De daders vielen ook. Zij lieten de scooter achter en vluchtten weg. Naar aanleiding van een signalement leidde het spoor naar twee minderjarige verdachten uit Bergen op Zoom. De politie deed onderzoek en trof de twee verdachten in Bergen op Zoom aan. Een 14-jarige jongen werd om 15u20 op de Lorkstraat aangehouden. De andere verdachte vluchtte op de fiets weg en de politie zette de achtervolging in. Op de Ericalaan werd de verdachte klemgereden. De 14-jarige verdachte werd ter controle naar de huisartsenpost gebracht en werd daarna overgebracht naar het cellencomplex. Beide verdachten zitten vast voor verhoor.

Kort voor het incident zou bij een andere fietsster ook getracht zijn om een tas te stelen. En het signalement komt ook overeen met een eerdere beroving op de Melanendreef. Twee daders op een scooter grepen de tas uit de fietsmand van het slachtoffer. De politie betrekt beide zaken in het onderzoek.