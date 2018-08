Man in Kampen beroofd van geld en telefoon: politie zoekt getuigen

De verdachten fietsten na de beroving in de richting van de Hofstraat. Het slachtoffer is nog achter de mannen aangerend, maar zij waren te snel op de fiets. Ongeveer een kwartier later kwam de groep, bestaande uit vier of vijf mannen, terug. Weer omringden zij het slachtoffer, die liep in de richting van Sint Jacobstraat naar de Boven Nieuwstraat. De mannen bleven bij hem tot de kruising Sint Jacobstraat en de Boven Nieuwstraat en fietsten toen weg.

Toen ontdekte de man dat ook zijn portemonnee en telefoon waren gestolen. Door de impact van de gebeurtenissen had hij dit niet gemerkt. Ook wist hij niet exact uit hoeveel mannen de groep bestond, maar mogelijk waren dit er vier of vijf. Een van de mannen droeg een lichtblauw shirt of vest.

De politie wil graag weten wat er in de nacht van 17 op 18 augustus aan de Sint Jacobstraat en Boven Nieuwstraat in Kampen is gebeurd. Iedereen met informatie over de gebeurtenissen of over de verdachten, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

2018371983 MB